Speciale energia: saudita Aramco si conferma marchio di maggior valore in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica dell’Arabia Saudita Saudi Aramco ha mantenuto la sua posizione di marchio di maggior valore nel Medio Oriente, nonostante abbia registrato una perdita di valore del 20 per cento pari 37,5 miliardi di dollari. La compagnia emiratina Adnoc è il secondo marchio più prezioso nella regione con un valore di 10,8 miliardi di dollari, secondo la classifica Brand Finance Global 500 2021. David Haigh, responsabile di Brand Finance, ha commentato: “Aramco è il gigante nascosto dell'industria petrolifera il cui marchio è finalmente emerso alla luce dell'attenzione pubblica. È sempre stato conosciuto come un marchio b2b, ma aspira a diventare un noto marchio di consumo. Al momento il valore dell’azienda è enorme, ma quello del marchio è in una fase iniziale di sviluppo. Crediamo che nel prossimo decennio il marchio crescerà sempre di più man mano che entrerà sulla scena globale”. (Res)