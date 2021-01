Speciale energia: Cdp e Sace sostengono i progetti di crescita di Pama con finanziamento da 5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti e Sace hanno sostenuto i piani di sviluppo di Pama Spa, leader a livello globale nel settore delle grandi macchine utensili alesatrici, fresatrici e centri di lavoro destinate a settori strategici come quelli dell’energia, del settore navale, del movimento terra, del ferroviario e dell’aerospace. Lo rende noto un comunicato. Sottoscritto un contratto di finanziamento di 5 milioni di euro, della durata di 72 mesi, assistito dalla “Garanzia Italia” – rilasciata digitalmente e in tempi brevi – nell’ambito delle iniziative previste dal decreto Liquidità a sostegno delle imprese impegnate a fronteggiare l’emergenza Covid-19. L’operazione ha visto anche la partecipazione dello Studio Pirola nel ruolo di advisor. Le risorse messe a disposizione da Cdp per supportare la ripartenza del Paese in seguito alla crisi epidemiologica permetteranno a Pama Spa di sostenere il piano industriale e la crescita della società trentina anche attraverso lo sviluppo di progetti di innovazione e digitalizzazione, rafforzandone la leadership internazionale. (Com)