Uganda: i militari lasciano l’abitazione dell’oppositore Bobi Wine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari dell’Uganda si sono allontanati dall’abitazione del leader dell'opposizione ugandese Robert Kyagulanyi, meglio noto con il nome d’arte di Bobi Wine, dopo che ieri la Corte suprema di Kampala ne ha disposto la fine degli arresti domiciliari “de facto”, a cui era sottoposto da settimane. È quanto riferisce il quotidiano “Daily Monitor”, secondo cui a breve l’oppositore rilascerà dichiarazioni alla stampa fuori dalla sua abitazione. Bobi Wine non esce dalla propria dimora, situata alla periferia della capitale Kampala, da quando ha votato per le elezioni presidenziali dello scorso 14 gennaio, vinte dal presidente uscente Yoweri Museveni. In precedenza lo stesso Wine aveva denunciato su Twitter il fatto che i militari non avessero ancora abbandonato la sua abitazione nonostante la decisione dell’Alta corte. Il “rilascio” giunge dopo che la scorsa settimana l’oppositore ha presentato una denuncia alle Nazioni Unite per detenzione arbitraria.Arrivato secondo classificato alle elezioni con il 35 per cento dei voti, Wine aveva anche accusato in precedenza i militari di aver impedito all'ambasciatore statunitense a Kampala, Natalie Brown, di rendergli visita a casa. Dopo l'episodio, il governo dell'Uganda ha accusato gli Stati Uniti di "immischiarsi" negli affari interni del Paese. "Quello che (Brown) ha cercato di fare è palesemente di immischiarsi nella politica interna dell'Uganda, in particolare nelle elezioni, per sovvertire (l'esito del) nostro voto e la volontà del popolo", ha dichiarato in una nota il portavoce del governo di Kampala, Ofwono Opondo, per il quale l'ambasciatore "non dovrebbe fare nulla al di fuori delle norme diplomatiche". Dopo il voto, un massiccio dispositivo di forze dell'ordine e militari è stato schierato davanti alla casa di Bobi Wine, che vive in un quartiere settentrionale della capitale Kampala. Il candidato ha denunciato ripetute irruzioni in casa sua - oltre che perquisizioni nelle sedi del suo partito, la Piattaforma per l'Unità nazionale (Nup) -, ma l'esercito ha sostenuto che il dispositivo è stato approvato per garantire la sua sicurezza e quella dei suoi familiari. Bobi Wine non ha riconosciuto l'esito ufficiale del voto e si è autoproclamato "presidente del popolo ugandese". (Res)