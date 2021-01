Arabia Saudita: forte esplosione a Riad, ancora sconosciute le cause

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una forte esplosione è stata udita nella capitale dell'Arabia Saudita Riad intorno alle 12:52 (ora locale), secondo quanto riferisce l’emittente satellitare panaraba “Al Arabiya”. Al momento le cause dell’esplosione non sono note. Tuttavia, lo scorso 23 gennaio i sistemi di difesa antiaerea hanno intercettato un missile balistico che aveva come obiettivo proprio la capitale Riad.Nonostante i sospetti ricadano sui ribelli sciiti yemeniti Houthi, sostenuti dall’Iran, il gruppo non ha rivendicato l’attacco. Secondo la stampa araba, nei giorni scorsi il movimento iracheno, ad oggi sconosciuto, Alwiya Alwaad al Haq, ha affermato di aver lanciato un attacco con droni il 23 gennaio contro l'Arabia Saudita intercettato dai sistemi di difesa aerea sopra la capitale Riad, e ha minacciato di compiere ulteriori attacchi.(Res)