Sardegna: relazione annuale Commissione Insularità, si punta su Macroregione del Mediterraneo occidentale

- Diciannove sedute, un lavoro intenso, costante, costruttivo e trasversale che ha portato la Commissione speciale per il riconoscimento dell'insularità, presieduta da Michele Cossa (Riformatori), ad approvare all'unanimità la proposta di legge nazionale sulle "Misure straordinarie finalizzate alla compensazione dei costi dell'insularità della Sardegna" e a redigere un dossier di oltre 400 pagine che potrà essere utilizzato per successivi lavori di approfondimento sul tema. Il prossimo obiettivo è realizzare una Macroregione del Mediterraneo occidentale con la Sardegna capofila. E' quanto è emerso questa mattina, nel corso della conferenza stampa di presentazione della relazione annuale della Commissione speciale, istituita a novembre del 2019. Il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, si è complimentato con il presidente della Commissione e con tutti i suoi componenti per l'importante lavoro fatto, sottolineando che la Commissione è stata istituita per volontà del Consiglio regionale con l'obiettivo di tutelare e rivendicare il diritto al riconoscimento del principio di insularità in Costituzione, guardando anche all'Europa e alla collaborazione tra regioni insulari. (segue) (Rsc)