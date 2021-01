Sardegna: relazione annuale Commissione Insularità, si punta su Macroregione del Mediterraneo occidentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pais ha, poi, ripercorso le tappe fondamentali dei lavori del Parlamentino, dall'audizione alla Commissione Affari costituzionali del Senato sul disegno di legge costituzionale 865, che prevede il reinserimento del principio di insularità in Costituzione (articolo 119), alla lettera al presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, ma ha anche ricordato le audizioni del presidente della Regione Christian Solinas, degli ex presidenti della Regione, dei parlamentari sardi, degli eurodeputati della circoscrizione Isole, dei docenti universitari e dei membri Isprom, oltre al lavoro di quantificazione del deficit di Pil pro capite, dovuto alla condizione di insularità, realizzata dall'Istituto Bruno Leoni, che ammonta a 5.700 pro capite l'anno. "La proposta di legge nazionale, appena approvata, non solo non va in contrapposizione con quella di modifica costituzionale, - ha spiegato Cossa - ma ha l'obiettivo di anticipare gli effetti della modifica in Costituzione. Il prossimo obiettivo è l'istituzione della Macroregione del Mediterraneo occidentale e, appena l'emergenza sanitaria consentirà di riprendere la normale attività, la Commissione ha già in programma incontri a Bruxelles, ma anche con le altre regioni del Mediterraneo occidentale e quelle insulari". Soddisfatto per il lavoro svolto anche il vice presidente della Commissione, Eugenio Lai (Leu), che ha sottolineato il lavoro costante, assiduo, unitario e costruttivo, portato avanti da tutti i commissari nell'interesse dei sardi. (segue) (Rsc)