Sardegna: relazione annuale Commissione Insularità, si punta su Macroregione del Mediterraneo occidentale (3)

- Il capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus, ha ricordato che la Sardegna non ha sufficiente autonomia in settori strategici come quello dei trasporti e che questa iniziativa legislativa deve avere l'obiettivo, non di ottenere solo risorse aggiuntive, ma di essere messi nelle condizioni di poter utilizzare meglio tali risorse. Soddisfatto per il lavoro della Commissione anche Roberto Caredda (presidente del gruppo Misto). Il capogruppo della Lega, Dario Giagoni, ha rimarcato il grande lavoro unitario di tutte le forze politiche e ribadito che il riconoscimento del principio di insularità rappresenta lo strumento che consentirà alla Sardegna di essere competitiva in Europa e arrivare, non a una condizione di uguaglianza con le altre regioni, ma di equità. Per l'esponente della maggioranza è fondamentale coinvolgere gli europarlamentari perché alla Sardegna sia riconosciuta la condizione di regione ultra periferica, così da poter intervenire in maniera più efficace sui trasporti. (Rsc)