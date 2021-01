Messico: covid, contagiato il multimilionario Carlos Slim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore messicano Carlos Slim Helù, 81enne magnate delle telecomunicazioni, ha contratto la Covid-19. Lo riferisce il figlio Carlos Slim Domit, segnalando che il multimilionario aveva denunciato deboli sintomi della malattia una settimana fa, presentandosi in "via precauzionale" all'Instituto nacional de nutricion, una struttura pubblica che ha prestato le prime attenzioni. Carlos Slim "sta molto bene e presenta una evoluzione molto favorevole", ha scritto il figlio in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Slim è nella classifica stilata da "Bloomberg" l'uomo più ricco del Messico e il 23esimo del mondo. A lui si riconduce, tra le altre, la proprietà di America Movil, il più grande operatore di telefonia mobile in America latina, ed è possessore di una quota del "New York Times", di diverse banche commerciali e corposi investimenti nel settore alberghiero. Tramite il gruppo Carso, strumento finanziario della famiglia, è presente anche nel comparto edile e in quello petrolifero. (segue) (Mec)