Colombia: presidente Duque esprime cordoglio per morte ministro Difesa

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha espresso il suo cordoglio per la morte del ministro della Difesa Carlos Holmes Trujillo, deceduto a causa del Covid-19. “Carlos Holmes era mio amico, mio compagno di lotta (…) la sua vita è stata dedicata al servizio pubblico. In tutte le sue azioni, eccelleva per la sua etica, la sua integrità e la sua costante ricerca dell'eccellenza", ha affermato Duque in un discorso pronunciato al fianco dei vertici militari. (segue) (Mec)