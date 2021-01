Russia-Iran: firmato a Mosca accordo su cooperazione nel campo della sicurezza dell'informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri della Federazione Russa e dell'Iran, Sergej Lavrov e Mohammad Javad Zarif, hanno firmato un accordo intergovernativo sulla cooperazione nel campo della sicurezza dell'informazione. È quanto riferito dall'agenzia di stampa russa “Tass”. "Abbiamo appena firmato un accordo intergovernativo sulla cooperazione nel campo della sicurezza informatica", ha dichiarato Lavrov in seguito alla firma che avvenuta in occasione della visita in Russia del ministro degli Esteri dell’Iran, Zarif.(Rum)