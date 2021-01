Energia: Eni, nuova licenza esplorativa nel Mare del Nord del Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni ha ottenuto l’assegnazione di una nuova licenza di esplorazione e produzione nel Mare del Nord britannico come risultato della gara competitiva denominata 32° Uk Offshore Licensing Round. Stando al relativo comunicato stampa la licenza, denominata P2511, ricopre un’area di circa 340 chilometri quadrati ed è ubicata nel Mare del Nord settentrionale, a circa 250 chilometri dalla costa in profondità d’acqua variabile fra 100 e 130 metri. L’area è situata in prossimità del limite tra acque inglesi e norvegesi dove recentemente sono state effettuate diverse scoperte ad idrocarburi. La licenza, prosegue la nota, ha un periodo esplorativo iniziale di sei anni ed è stata assegnata ad Eni Uk con interesse partecipativo del 100 per cento e ruolo di operatore: attraverso la partecipazione nella licenza, Eni rinnova l’impegno alla valorizzazione delle risorse del settore britannico del Mare del Nord in cui opera da lungo tempo. (Com)