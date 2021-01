Speciale difesa: ambasciatrice Morris, Italia e Regno Unito restano partner strategici anche dopo Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito rimane, anche dopo la Brexit, un partner strategico dei Paesi dell’Unione europea nel settore della difesa e della sicurezza. Lo ha detto l’ambasciatrice del Regno Unito in Italia, Jill Morris, nel suo intervento al webinar la collaborazione italo-britannica nella difesa e sicurezza dopo la Brexit. “Il Regno Unito non è uscito dall’Europa, ma ne è parte integrante ed è partner strategico”, ha affermato l’ambasciatrice Morris, invitando a cogliere "l’importanza di questo momento storico" in modo da “proiettare questo cambiamento” in una prospettiva di crescita per le nostre economie. Secondo l’ambasciatrice, è infatti fondamentale parlare di “lavoro congiunto e cooperazione” in particolare in un settore come quello della difesa "strategico per i nostri Paesi". L’ambasciatrice britannica ha poi ricordato che il 2021 è un anno importante per Italia e Regno Unito, con la presidenza italiana del G20 e la conferenza Cop 21 sul clima “fondamentale per una crescita verde, inclusiva e sostenibile”. A suo modo di vedere, quindi, è essenziale assicurare “un’efficace partnership strategica tra Italia e Regno Unito anche nell’era post Brexit”. (Pav)