Speciale difesa: Carta (Leonardo), nessuna Brexit potrà ostacolare la cooperazione

- Il Regno Unito il 31 dicembre 2020 ha lasciato l’Unione europea ma, naturalmente, non ha lasciato l’Europa in quanto “ci lega una comunanza di valori” e una serie di impegni “che nessuna Brexit potrà e vorrà mai cancellare”. Lo ha detto il presidente di Leonardo, Luciano Carta, nel suo intervento al webinar la collaborazione italo-britannica nella difesa e sicurezza dopo la Brexit. Secondo Carta, vi è una “volontà condivisa” di continuare a lavorare insieme in particolare nel settore della difesa dove “il Regno Unito è sempre stato un attore cruciale”. Il presidente di Leonardo ha auspicato “ulteriori forme di collaborazione strutturata” in modo da tenere “ben ancorato il Regno Unito al resto dell’Europa”, un elemento che è sia nell’interesse di Londra che di Roma. “Il Regno Unito rappresenta un valore aggiunto per l’Europa”, ha osservato Carta ed “è interesse dell’Europa” continuare a contare sulle capacità britanniche nel settore. “L’Italia continua ad essere un partner primario”, ha proseguito Carta sottolineando in particolare “la collaborazione storica” tra Regno Unito e Leonardo nei settori aerospazio e difesa. Carta ha in proposito evidenziato la “rilevante presenza” sul territorio britannico dell'azienda di cui è presidente, culminata “in quella che è oggi Leonardo Uk, una realtà con 7500 dipendenti diretti" distribuiti in tutto il territorio del Regno Unito che contribuisce allo sviluppo del Paese. (Pav)