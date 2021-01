Speciale difesa: Crosetto (Aiad), necessario concretizzare con investimenti in progetto Tempest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione virtuosa tra Italia e Regno Unito nel settore della difesa deve continuare: è fondamentale concretizzare con investimenti il programma Tempest. Lo ha detto il presidente della Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), Guido Crosetto, nel suo intervento al webinar la collaborazione italo-britannica nella difesa e sicurezza dopo la Brexit. “Abbiamo necessità di una cooperazione con il Regno Unito”, ha dichiarato Crosetto osservando che non ci sono molti altri grandi Paesi con cui cooperare e, ad esempio, nel settore aeronautica “vedo una chiusura” da parte di Francia e Germania nei nostri confronti. “La necessità di cooperazione sul Tempest è fondamentale”, ha affermato il presidente di Aiad evidenziando che dopo i memorandum questo progetto deve concretizzarsi con gli investimenti fondamentali per le aziende del settore. Crosetto ha sottolineato che anche nella cooperazione navale “l’Italia avrebbe molto da offrire”, così come sul settore aerospaziale, subacqueo e della cybersicurezza. (Pav)