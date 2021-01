Speciale difesa: Repubblica Centrafricana, dietro la crisi si cela lo scontro per procura fra Russia e Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni tra le due fazioni – quella di Touadera, sostenuto da Mosca e da Kigali, e quella che fa capo al suo predecessore Bozizé, vicino a Parigi e a N’Djamena – sono aumentate dopo il ritorno in patria di quest'ultimo alla fine del 2019. Nelle sue intenzioni Bozizé, al potere dal 2003 al 2013 prima che un colpo di Stato guidato dalle milizie a maggioranza musulmana Seleka lo rovesciasse, avrebbe dovuto sfidare Touadera alle elezioni dello scorso 27 dicembre. Tuttavia, la Corte costituzionale di Bangui non lo ha ammesso per via del mandato di arresto internazionale che pende nei suoi confronti e delle sanzioni delle Nazioni Unite contro di lui con l’accusa di omicidi, torture e rapimenti. In seguito a quella sentenza, considerata da Bozizé e dai suoi sostenitori un’ingiustizia, l’ex capo dello Stato ha così mobilitato la coalizione di opposizione nota con l'acronimo francese Cod 2020 (Coalizione dell’opposizione democratica), mentre sei gruppi ribelli – 3R, Mpc, Upc, Fprc e due milizie anti-Balaka (gruppi di autodifesa a maggioranza cristiana fedeli a Bozizé e fondati nel 2013 per contrastare l'avanzata dei Seleka) – hanno annunciato una nuova alleanza, la Coalizione dei patrioti per il cambiamento (Cpc), e hanno sferrato un’offensiva contro il governo che è ancora in essere. (Res)