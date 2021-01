Speciale difesa: Mariani (Mbda), rapporto tra Italia e Regno Unito è irrinunciabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto tra Italia e Regno Unito è “irrinunciabile” per Mbda. Lo ha detto l'amministratore delegato di Mbda Italia, Lorenzo Mariani, nel suo intervento al webinar la collaborazione italo-britannica nella difesa e sicurezza dopo la Brexit. “Nonostante la fortissima base domestica, oltre la metà del fatturato è arrivato negli anni dall’export”, ha detto Mariani ripercorrendo brevemente la storia di Mbda. Secondo Mariani, anche in questa fase, “è fondamentale sostenere un modello che si fonda su un’organizzazione integrata che prescinda dalla nazionalità”. Riguardo un potenziale problema che emerge nello scenario post Brexit, Mariani ha osservato che l’attività della società da lui guidata è caratterizzata dal movimento di merci sul territorio europeo: “Per via dei programmi integrati – ha spiegato – abbiamo grandissimi scambi da una nazione all’altra” e dal 31 dicembre c’è stato “qualche piccolo incidente burocratico che stiamo risolvendo”. “Ma non tutte le aziende hanno le stesse risorse da dedicare a risolvere questo problema”, ha osservato l'amministratore delegato di Mbda Italia. (Pav)