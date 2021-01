Speciale difesa: Russia, avviati negoziati con gli Usa per estensione trattato Nuovo Start

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esperti russi e statunitensi hanno iniziato a lavorare su una possibile estensione del Nuovo Start. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'emittente televisiva "Rossija 24". In precedenza, il portavoce della presidenza russa, Dmitrij Peskov, ha affermato che il Cremlino ha accolto con favore l’annuncio statunitense di voler estendere l'accordo per cinque anni. Lo scorso ottobre il presidente russo, Vladimir Putin, ha avanzato la proposta di estendere il Nuovo Start per almeno un anno viste le divergenze emerse nei colloqui fra Mosca e Washington. (Rum)