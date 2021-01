Speciale difesa: Grecia-Francia, firmato accordo per acquisto 18 Rafale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa francese Florence Parly ha firmato ad Atene con l'omologo greco Nikos Panagiotopoulos l'accordo per l'acquisto da parte della Grecia di 18 jet Rafale. Dopo la firma dell'accordo i due ministri hanno avuto una conferenza stampa congiunta. "La Grecia è diventata il primo Paese ad acquistare questo tipo di jet da combattimento", ha affermato Parly. Il Parlamento della Grecia ha approvato nella serata del 14 gennaio il programma per l'acquisto di 18 jet Rafale di fabbricazione francese che andranno in dotazione all'Aeronautica ellenica. I primi aerei militari, di cui sei nuovi e 12 usati, dovrebbero arrivare in Grecia dalla Francia nel mese di luglio. L'accordo firmato per i 18 caccia Rafale ha un valore totale di 2,5 miliardi di euro. L'accordo tra Atene e Parigi fa parte del piano greco per aumentare la sua capacità di difesa nel contesto delle tensioni con la vicina Turchia, nonostante l'annuncio dell'inizio dei colloqui esplorativi tra i due Paesi. (Gra)