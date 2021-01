Ue: von der Leyen, senza tutela natura prossima pandemia dietro l'angolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza protezione della natura, la prossima pandemia è dietro l'angolo. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al World Economic Forum di Davos che si svolge quest'anno in maniera virtuale a causa del Covid-19. "Le sfide che affrontiamo sono complesse e connesse al cambiamento climatico", ha detto. "Se non agiamo velocemente per proteggere la natura, la prossima pandemia sarà dietro l'angolo", ha aggiunto la presidente della Commissione europea. "Quando perdiamo foreste, non perdiamo solo uno spazio verde, perdiamo un alleato chiave nella lotta al cambiamento climatico", ha spiegato aggiungendo di essere "estremamente lieta" del rientro degli Usa negli Accordi di Parigi. (Beb)