Covid: Fontana, mancata registrazione dei guariti è una falsa notizia

- "Regione Lombardia invia tutti i giorni i dati certificati in modo corretto così come attestato dallo stesso Istituto superiore di sanità". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante il suo intervento nell'aula di Palazzo Pirelli. "La mancata registrazione dei guariti è una falsa notizia, come si evince dai flussi pubblici, come quello della Protezione civile che registra quotidianamente casi, guariti e decessi - ha aggiunto Fontana - Non è corretto che il destino di una regione possa essere legato ad un indicatore esile come quello Rt Sintomi; non è possibile che i destini di milioni di persone siano affidati a dati esili, convenzionali e facoltativi". (Rem)