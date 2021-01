Imprese: accordo Mps-Federesco a sostegno riqualificazione e messa in sicurezza patrimonio edilizio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’obiettivo di questo accordo è di offrire ai nostri associati un sostegno finanziario per l’avvio di iniziative volte alla rigenerazione urbana sfruttando le enormi potenzialità degli incentivi previsti dal decreto Rilancio e dall’eco-sisma bonus”, dichiara Claudio Ferrari, presidente di Federesco. “Federesco, grazie al progetto Federesco Condominium nato per favorire l’efficienza energetica, l’ammodernamento tecnologico e la messa in sicurezza del parco immobiliare nazionale, arricchisce la propria proposta stringendo, in un momento così difficile e complesso, un accordo di partnership con la Banca Monte dei Paschi di Siena da sempre vicina al mondo delle imprese". “Attraverso questo nuovo accordo la Banca mira a fornire agli associati Federesco soluzioni concrete ed efficaci per favorire l’accesso alle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio – afferma Fabiano Fossali, responsabile direzione Mercati e prodotti di Bmps - nonché un sostegno reale alle piccole e medie imprese italiane, principali componenti del nostro tessuto economico, concorrendo a creare le condizioni per una loro ripresa. L’accordo è perfettamente coerente con la massima attenzione che la Banca riserva da sempre allo sviluppo della sostenibilità ambientale e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare”. (Com)