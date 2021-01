Calcio: i primi 20 club perderanno oltre 2 miliardi di euro a causa della pandemia Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'assenza di pubblico per oltre la metà della passata stagione calcistica ha provocato perdite per oltre un miliardo di euro nelle finanze dei primi 20 grandi club europei, quella in corso potrebbe portare a perdite complessive che supereranno i 2 miliardi. Secondo l'azienda di servizi di consulenza Deloitte nel rapporto annuale "Football Money League 2021", una delle voci che ha sofferto di più sono stati i diritti audiovisivi, che sono stati ridotti di 937 milioni, essendo il 23 per cento inferiori alla stagione precedente. I 2 miliardi di perdite per questa stagione saranno dovuti, soprattutto, all'assenza di fatturazione di biglietti o abbonamenti, alle rinegoziazioni della televisione e agli impatti commerciali negativi. Nella classifica per club, il Barcellona con 751 milioni di ricavi registrerà il 15 per cento in meno rispetto al 2020, seguito dal Real Madrid con 715 milioni (-5,6 per cento) e dal Bayern Monaco con 634 (-4 per cento). Mentre la Juventus, al decimo posto, con 398 miliardi subirà perdite pari al 13,4 per cento rispetto alla stagione precedente. (Spm)