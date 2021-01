Sociale: da Regione Lazio bando da 6 milioni di euro per pagamento rette asili nido (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base delle domande ricevute entro i termini stabiliti, sarà prodotta una graduatoria unica regionale in base al valore della dichiarazione Isee allegata al momento della presentazione della domanda (dall’idee più basso al più alto). I buoni saranno erogati a tutti i richiedenti ammessi, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse. A parità di Isee, per la formazione della graduatoria, si darà la precedenza in relazione all’ordine di presentazione delle domande. I risultati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web della Regione e su quello della Sovvenzione Globale efamily. (segue) (Com)