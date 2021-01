Sociale: da Regione Lazio bando da 6 milioni di euro per pagamento rette asili nido (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando completo è pubblicato all’indirizzo https://www.efamilysg.it/buoni-servizio-infanzia/avviso-pubblico.html. Per accedere ai fondi messi a disposizione del bando regionale le famiglie richiedenti devono presentare la domanda di partecipazione al seguente indirizzo https://www.efamilysg.it/buoni-servizio-infanzia/piattaforma-efamily-famiglie.html. Le domande dovranno essere inviate a partire dalle ore 14 di lunedì 8 febbraio 2021 ed entro la mezzanotte di lunedì 8 marzo 2021. Per usufruire del buono servizio i minori devono essere iscritti in un asilo nido accreditato sulla piattaforma “efamily”. Le strutture che intendano partecipare come soggetti erogatori, e quindi poter essere selezionati dai richiedenti al momento della presentazione della domanda, devono registrarsi sulla piattaforma https://gestionale.efamilysg.it/registrati.html a partire dalle ore 14 del 26 gennaio 2021 fino alla mezzanotte dell’8 marzo 2021. (Com)