Covid: Fontana, ricorso al Tar Lazio procede nel merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ricorso al Tar, contrariamente a quanto sostenuto da qualche organo di stampa, prosegue nel merito e verrà implementato questa settimana con l'impugnazione dei verbali della Cabina di regia e del Cts, nonché della parte dell'ordinanza del Ministero che fa riferimento ai quei verbali". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante il suo intervento nell'aula di Palazzo Pirelli. "Regione è disponibile come sempre ad una leale collaborazione istituzionale e ad un confronto tecnico per definire parametri più completi e adeguati a descrivere il quadro epidemiologico per assumere provvedimenti appropriati", ha ribadito il governatore lombardo.(Rem)