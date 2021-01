Moldova: rappresentante speciale Osce per Transnistria inizia oggi missione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del presidente in esercizio dell'Osce da parte della Svezia per il processo di risoluzione della Transnistria, l'ambasciatore Thomas Mayr-Harting inizia oggi un visita di lavoro in Moldova che si concluderà il 29 gennaio. Lo ha annunciato la missione Osce a Chisinau in un comunicato. Verranno esaminate la situazione attuale nel processo di regolamentazione e le priorità per il 2021. A Chisinau, Mayr-Harting incontrerà la presidente Maia Sandu, il primo ministro ad interim Aureliu Ciocoi, il vice primo ministro per la Reintegrazione, Olga Cebotari e i leader dei principali partiti politici. Il diplomatico incontrerà anche gli ambasciatori residenti di mediatori e osservatori nel formato "5 + 2" (Russia, Moldova, Transnistria, Ucraina, e l'Osce, cui si aggiungono Unione europea e Stati Uniti in qualità di osservatori), nonché i membri della società civile. A Tiraspol, il rappresentante speciale incontrerà il leader della Transnistria, Vadim Krasnoselski e il rappresentante politico della Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova orientale), nei negoziati, Vitalii Ignatiev. (Rob)