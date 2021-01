Russia-Iran: Lavrov, Mosca interessata ad approfondire dialogo con Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Iran hanno espresso il loro reciproco interesse ad approfondire il dialogo su una serie di questioni regionali, compresa la situazione sviluppatasi intorno al conflitto in Nagorno-Karabakh. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in apertura dei colloqui di oggi a Mosca con l'omologo iraniano, Mohammad Javad Zarif. "Tenendo conto del ruolo dei nostri paesi nella regione circostante, siamo interessati ad approfondire il dialogo su questioni come la sicurezza nel Golfo Persico, i problemi dell'assetto afghano e, ovviamente, potremo discutere la situazione che si è sviluppata intorno al Nagorno-Karabakh dopo che i leader di Russia e Azerbaigian e Armenia hanno raggiunto accordi", ha dichiarato il ministro degli Esteri russo. (Rum)