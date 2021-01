Somalia-Kenya: scontri nell’Oltregiuba, Mogadiscio accusa Nairobi di essere dietro l’attacco a Beled Hawo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Somalia ha accusato il Kenya di essere dietro gli scontri in corso nella città di Beled Hawo, nella regione somala dell’Oltregiuba, teatro di combattimenti tra l’Esercito nazionale somalo (Sna) e le forze locali in cui sono morte almeno 11 persone. “Il governo federale della Somalia può confermare che le milizie illegali armate dal Kenya hanno attraversato il confine e ha attaccato Ghedo e in particolare il distretto di Baled Hawo. Le nostre forze hanno agito rapidamente e hanno respinto la minaccia”, si legge in una nota del ministero degli Esteri di Mogadiscio, secondo cui l'esercito somalo ha arrestati centinaia di combattenti che ora sono sotto la custodia delle forze di sicurezza somale. “Il governo federale della Somalia condanna questa aggressione illegale pianificata e orchestrata in Kenya. Questi azioni sono un affronto alla pacifica convivenza e vanno contro le norme internazionali di rispetto reciproco, sovranità e integrità territoriale”, ha aggiunto la dichiarazione. Le accuse sono state respinte dal ministero degli Esteri di Nairobi che in una nota ha chiesto una cessazione immediata delle ostilità e un rapido ritorno alla normalità, ribadendo che la principale preoccupazione del governo keniota è impedire che i nuovi combattimenti causino sfollamenti su larga scala di civili all'interno della Somalia e ondate di profughi verso il Kenya, aggravando la già disastrosa situazione umanitario in Somalia e nei campi profughi del Kenya. “Il Kenya teme che se i combattimenti continueranno senza sosta, la situazione potrebbe destabilizzare ulteriormente la regione, complicare la situazione della sicurezza e vanificare i progressi compiuti nella lotta al terrorismo”, afferma il comunicato. (segue) (Res)