Università: Bicocca, ambiente, salute, alfabetizzazione e digitale, i settori di 5 progetti di crowdfunding finanziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sonda compatta e low-cost per diagnosticare i melanomi. Scatole regalo per bambini con cui imparare a rispettare l'ambiente attraverso il gioco. Batteri "mangia-plastica" per neutralizzare il polietilene nei rifiuti organici. Lezioni di tecnologia per i nonni con tutor speciali: i nipoti. E un'app che ci aiuta ad usare lo smartphone salvaguardando il benessere psicologico. Si tratta dei cinque progetti selezionati nell'ambito della terza call Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell'Università di Milano-Bicocca, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori, dottorandi e dipendenti dell'Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Tre dei cinque team di progetto sono guidati da donne. Fra i team leader, ci sono due ex-studenti, una studentessa e due giovani ricercatori. A breve inizieranno il percorso di formazione al crowdfunding con contenuti ripensati per la modalità a distanza. Obiettivo imparare a progettare e gestire campagne efficaci. La vera e propria fase di crowdfunding inizierà dal prossimo mese di marzo, quando i progetti proveranno a diventare realtà grazie al sostegno finanziario della community. (segue) (com)