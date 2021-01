Covid: Osservatorio Aub, con la crisi può chiudere un'azienda su quattro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi innescata nel 2020 dalla pandemia ha un impatto doppio sul Pil italiano rispetto a quella iniziata nel 2008-2009, che pure aveva costretto il 17,5 per cento delle aziende familiari italiane a entrare in procedure concorsuali o liquidatorie nel decennio successivo. Secondo i calcoli del XII Osservatorio Aub, il 25-30 per cento delle aziende familiari è così a rischio, nonostante si siano affacciate al 2020 in una situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria migliore rispetto a quella del 2009. “A parte la speranza che la ripresa, questa volta, sia più veloce, la nostra analisi mostra che l’unica via di uscita è un maggiore ricorso all’equity, accompagnato da un’apertura alla leadership esterna e a un suo auspicabile ringiovanimento”, spiega Guido Corbetta, titolare della Cattedra Aidaf-Ey di strategia delle Aziende familiari in memoria di Alberto Falck della Bocconi e curatore dell’Osservatorio con Fabio Quarato. L’Osservatorio Aub, promosso da Aidaf – Italian Family Business, Cattedra Aidaf-Ey della Bocconi, Unicredit e Cordusio, con il supporto di Borsa Italiana, Fondazione Angelini e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, monitora tutte le aziende familiari italiane che hanno superato la soglia di fatturato di 20 milioni di euro: 17.984 aziende, di cui 11.808 a controllo familiare (pari al 65,6 per cento). (segue) (Com)