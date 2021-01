Covid: Osservatorio Aub, con la crisi può chiudere un'azienda su quattro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’analisi mostra che, rispetto all’inizio del 2009, la quota di aziende familiari con una struttura patrimoniale o reddituale davvero compromessa (equity o Ebitda negativi) era scesa all’inizio del 2020 dal 4,3 per cento al 3,4 per cento e quella di aziende con indicatori di solidità critici era scesa di dieci punti (dal 38,8 per cento al 29,9 per cento), mentre le aziende che disponevano di una liquidità superiore all’indebitamento erano salite dal 17,7 per cento al 29,5 per cento. Tuttavia, il 33 per cento delle aziende mostrava una struttura inadeguata ad affrontare la crisi pandemica. Un’analisi condotta con Fsi (Fondo Strategico Italiano), inclusa nell’Osservatorio, evidenzia l’effetto negativo dell’indebitamento sulla performance dei cinque anni successivi e mostra che, anche in caso di basso livello di indebitamento, un suo aumento ha un impatto negativo su crescita e redditività. Ne consegue che in questo momento le aziende migliori, devono crescere attraverso l’equity e non il debito. L’Osservatorio si conclude con una prima analisi della reazione delle imprese familiari alla crisi pandemica, condotta sulle società quotate (al netto di banche e assicurazioni). “I dati confermano la grande reattività delle aziende familiari e l’apprezzamento del mercato per tale caratteristica”, afferma Fabio Quarato. Pur partendo da un livello decisamente più basso (25 per cento contro il 43 per cento del campione totale, che comprende familiari e non familiari), le aziende familiari hanno quasi raggiunto le altre nell’utilizzo dello smart working (85 per cento contro il 93 per cento del campione totale) durante il 2020. Nel 77 per cento dei casi, inoltre, le aziende familiari si erano attivate per dare sostegno ai dipendenti, soprattutto dal punto di vista della sicurezza (protocolli e fornitura di dispositivi di protezione individuale). (segue) (Com)