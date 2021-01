Covid: Osservatorio Aub, con la crisi può chiudere un'azienda su quattro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ne derivavano, per il primo semestre, una riduzione dei ricavi più contenuta (10,1 per cento contro 11,9 per cento delle non familiari), un aumento dell’occupazione (più 3,4 per cento) da confrontarsi con un calo nelle non familiari (meno 1,4 per cento) e una performance di borsa migliore del 22,3 per cento. “L’analisi dell’Osservatorio Aub, che include un confronto tra primi mille gruppi di Germania, Francia, Italia e Spagna, ci conferma che le imprese familiari continuano a rappresentare l'ossatura di molti di questi mercati”, commenta Francesco Giordano, Co-Ceo Commercial banking Western Europe di Unicredit. “L’Italia - dove valgono il 43,7 per cento - ne è un chiaro esempio. Il dato italiano è in linea con quello tedesco del 39,5 per cento e spagnolo del 35,4 per cento e ci racconta come la ripartenza dell’economia europea sia strettamente connessa a queste realtà aziendali. Proprio per questo, ancor di più nel momento delicato che stiamo affrontando, il ruolo del sistema bancario e il supporto finanziario sono cruciali per sostenere la competitività di questi business. In Unicredit, anche grazie alle sinergie tra corporate banking e wealth management e alla nostra presenza internazionale, vogliamo garantire un supporto strategico alle nostre imprese familiari, sostenendo i loro progetti non solo in ottica creditizia, ma anche offrendo una consulenza strategica più ampia, che possa supportare percorsi nuovi di innovazione, crescita dimensionale, internazionalizzazione e sostenibilità”. (Com)