Mauritius: al via campagna di vaccinazione anti-Covid

- Le autorità delle isole Mauritius hanno iniziato oggi la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 a livello nazionale che vedrà le prime somministrazioni destinate al personale sanitario. È quanto riportano i media locali, secondo cui tre squadre di operatori sono state impiegate anche presso il Victoria Hospital nella città di Quatre Bornes. I vaccinati riceveranno una seconda dose del vaccino AstraZeneca nell’arco di circa 20 giorni. La scorsa settimana le Mauritius hanno ricevuto 100 mila dosi di vaccino dall'India, mentre un lotto di 240 mila dosi del vaccino Pfizer-BioNtech dovrebbe arrivare nel Paese entro il 15 febbraio, secondo quanto reso noto dal rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Laurent Musango. I vaccini Pfizer-BioNtech sono stati ottenuti attraverso l’iniziativa Covax, guidata dall'Oms per assicurare la consegna di due miliardi di dosi di vaccini da distribuire in maniera equa tra tutti i Paesi, compresi quelli in via di sviluppo.(Res)