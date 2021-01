Davos: von der Leyen, su digitale necessario affrontare aspetti oscuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo è il decennio digitale, ma bisogna affrontare gli aspetti oscuri di questo ambiente. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo all'Economic Forum di Davos. "E' il decennio digitale", ha detto, "ma dobbiamo affrontare gli aspetti oscuri del digitale", ha aggiunto. "L'attacco a Capitol Hill è stato scioccante per me" e ha dimostrato che "dobbiamo difendere ogni giorno le istituzioni" che sono "minacciate da disinformazione e fake news". Gli eventi di Washington, ha rimarcato la presidente della Commissione europea, hanno mostrato che "il passo è piccolo tra la costruzione di teorie cospirazioniste e la morte di un poliziotto". La presidente ha sottolineato che uno dei principi della proposta europea sui servizi digitali è quello che intende considerare "illegale anche online quello che è online offline". Inoltre, "vogliamo che le piattaforme siano trasparenti su come lavorano gli algoritmi" e "vogliamo che le aziende si assumano le loro responsabilità". Per la presidente, infatti, "ci deve essere un quadro" al quale riferirsi, così da evitare che sia in capo alla singola azienda decidere se fermare un profilo, come avvenuto all'ex presidente Usa, Donald Trump. (Beb)