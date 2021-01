Camera: le audizioni sconvocate oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio stampa di Montecitorio comunica che nella giornata di oggi sono state sconvocate le seguenti audizioni: in Commissione II – Giustizia audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti disposizioni in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento, dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, di: ore 11.00 Carlo Nordio, già procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Venezia; ore 12.00 rappresentanti dell'Associazione nazionale forense. Alle ore 11.00 in Commissione III – Affari Esteri audizione informale di David Donat Cattin, segretario generale della rete Parliamentarians for Global Action (PGA), nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2332, d'iniziativa dei senatori Airola ed altri, approvata dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010. In Commissione XII – Affari Sociali audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18), di: ore 11.00 Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Federazione nazionale Ordini dei Tsrm e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi), Federazione Ordini farmacisti italiani (FOFI) e Consiglio nazionale Ordine psicologi (Cnop); ore 12.45 Federazione italiana per il superamento dell'handicap (Fish) e Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (Fand). (segue) (Com)