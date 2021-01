Camera: le audizioni sconvocate oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Commissione X – Attività Produttive audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della Proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18), di rappresentanti: ore 12.35 dell'Associazione italiana Confindustria alberghi, ore 12.55 di Cna turismo e commercio, ore 13.15 dell'Associazione Europea delle vie Francigene (Aevf); ore 13.35 del Centro internazionale di studi sull'economia turistica (Cicet); ore 13.55 di Confturismo; ore 14.15 di Federalberghi; ore 14.35 di Federterme; ore 14.55 di Federturismo; ore 15.15 della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo (Fiavet). Oore 14.00 in Commissione XIII – Agricoltura (Sala delle Conferenze – Palazzo Theodoli) audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (Agci Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopesca e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Federpesca, Impresa Pesca–Coldiretti, Unci-settore agroalimentare e pesca e dell'Associazione produttori tonnieri del Tirreno (Aptt), nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18). In Commissioni Riunite IV Camera e 4ª Senato ore 14.00 Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD), nell'ambito dell'esame del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica (Atto n. 223). Ore 15.00 Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità nazionale - UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge "Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Sato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019" (C. 2737) e "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017 (C. 2746 Governo). (Com)