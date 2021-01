Governo: Gelmini (FI), serve maggioranza forte in grado di aggredire crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ha rilevato che "anche gli avversari storici riconoscono al presidente Berlusconi un grande senso dello Stato e la capacità di andare oltre le polemiche, per provare a dare delle soluzioni ai problemi, per trovare le ricette per risollevare il Paese da questa difficile situazione". Intervenendo a "Mattino 5", su Canale 5, la parlamentare ha proseguito: "Cosa pensa di Conte il nostro leader? Il presidente Berlusconi è abituato ad avere un rispetto istituzionale nei confronti di tutti, e anche del premier dimissionario. Ma qui siamo ad un passo successivo. La crisi di governo è stata aperta da Matteo Renzi, forse in un momento non opportuno, ma ormai ci siamo dentro". L'esponente di FI ha concluso: "Ci affidiamo, dunque, alla saggezza del presidente Mattarella. Per combattere la pandemia serve una maggioranza forte, in grado di aggredire questa crisi e di far ripartire il Paese, oppure non resta che il voto".(Rin)