Russia: Cremlino, giudizio su colpevolezza di Navalnyj spetta a tribunale (2)

- Il segretario del Consiglio di sicurezza russa, nell'intervista al settimanale, in riferimento a Navalnyj ha osservato che "questa figura ha ripetutamente violato in modo grave la legislazione, commettendo frodi su scala particolarmente ampia" e deve essere ritenuto responsabile delle sue attività illegali in conformità con la legge. Nella stessa intervista, Patrushev ha affermato che l'Occidente ha bisogno di Navalnyj per destabilizzare la situazione nella Federazione Russa. Il 30 dicembre 2014, il tribunale Zamoskvoretskij di Mosca ha condannato Navalnyj e suo fratello Oleg per appropriazione indebita. Navalnyj è stato condannato a tre anni e sei mesi di libertà vigilata, suo fratello è stato condannato allo stesso periodo di detenzione di colonia penale. (Rum)