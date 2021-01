Russia, Cremlino: "Il giudizio sulla colpevolezza di Navalnyj spetta al tribunale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eventuale dichiarazione di colpevolezza dell'attivista Aleksej Navalnyj non è una prerogativa del Cremlino, ma solo del tribunale che ha precedentemente emesso verdetti nei suoi confronti. Lo ha dichiarato ai giornalisti il portavoce della presidenza russa Dmitrij Peskov, commentando le dichiarazioni rilasciate dal segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Nikolai Patrushev al settimanale "Argumenty i Fakty". "Solo un tribunale può dichiarare colpevole un cittadino russo. Sappiamo che Navalnyj è già stato ripetutamente dichiarato colpevole di crimini ai sensi della legislazione russa e qualsiasi ulteriore decisione può essere presa solo dal tribunale. Questa non è una prerogativa del Cremlino", ha dichiarato Peskov.Il segretario del Consiglio di sicurezza russa, nell'intervista al settimanale, in riferimento a Navalnyj ha osservato che "questa figura ha ripetutamente violato in modo grave la legislazione, commettendo frodi su scala particolarmente ampia" e deve essere ritenuto responsabile delle sue attività illegali in conformità con la legge. Nella stessa intervista, Patrushev ha affermato che l'Occidente ha bisogno di Navalnyj per destabilizzare la situazione nella Federazione Russa. Il 30 dicembre 2014, il tribunale Zamoskvoretskij di Mosca ha condannato Navalnyj e suo fratello Oleg per appropriazione indebita. Navalnyj è stato condannato a tre anni e sei mesi di libertà vigilata, suo fratello è stato condannato allo stesso periodo di detenzione di colonia penale. (Rum)