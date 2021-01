© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo bastonato dal Cio è stato costretto a una tardiva retromarcia con un decreto necessario ad evitare l'umiliazione dell'Italia con Olimpiadi senza bandiera. Bene che si dimetta un governo che aveva cancellato l'autonomia dello sport per la voracità grillina. Mai collaborare con questi vandali". Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. (com)