Imprese: Vietti (Finlombarda), sinergia fondamentale per ripartenza della Lombardia e dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finlombarda S.p.A., la società finanziaria di Regione Lombardia e intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia, compie cinquant'anni. La società - ha ricordato il suo presidente Michele Vietti in occasione dell'evento "Finanziamo sviluppo. Gli strumenti per fronteggiare la crisi" - "nasce nel 1971 e da allora noi finanziamo sviluppo". "Ci siamo lasciati alle spalle un anno molto impegnative per tutti. Le conseguenze dell'emergenza economica scatenata pandemia sono state molto penalizzanti per il nostro tessuto produttivo. In questo momento perché il sistema Paese possa tornare a crescere in termini di produttività e di competitività è necessario un ecosistema finanziario, aperto e sinergico, fondato sulla collaborazione tra credito tradizionale e fintech, tra operatori pubblici e privati, tra banche e finanziarie regionali. In un momento in cui le nostre imprese hanno bisogno più che mai di essere sostenute con azioni concrete, cioè con finanza reale, la sinergia di tutti gli attori del mondo economico, sociale e istituzionale è fondamentale per la ripartenza della Lombardia e se riparte la Lombardia, riparte l'Italia", ha detto Vietti, spiegando che "Finlombarda è il soggetto naturale per favorire la collaborazione tra i vari attori dell'ecosistema finanziario, per attivare il flusso di credito verso l'economia reale" e vuole "raccogliere la sfida di questa fase molto delicata di crisi sanitaria, economica e sociale". Il presidente della finanziaria regionale ha ricordato anche gli interventi messi in campo nell'anno della pandemia: "Nel 2020 Finlombarda, in compartecipazione con il sistema del credito tradizionale e della finanza, ha messo in atto azioni concrete per sostenere le imprese lombarde, destinando al territorio oltre un miliardo di euro di risorse proprie, con vecchi e nuovi prodotti di finanza agevolata e di finanza alternativa. Al dicembre 2020 il valore delle delibere positive che abbiamo registrato ammonta a 164,8 milioni di euro, l'anno precedente erano 67 milioni, con un incremento di valore di delibere positive del 146 per cento. Il valore delle erogazioni a dicembre dello scorso anno è stato di 136,5 milioni, contro i 69 dell'anno precedente, con un incremento di quasi il 100 per cento". (segue) (Rem)