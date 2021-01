Imprese: Vietti (Finlombarda), sinergia fondamentale per ripartenza della Lombardia e dell'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E per il 2021 Vietti ha annunciato che "sarà aperto a breve un terzo sportello di 'Credito adesso evolution' con una dotazione di 270 milioni di finanziamento". "La collaborazione con il sistema delle banche, ormai consolidata da tempo - ha aggiunto - proseguirà anche nel 2021 con i convenzionamenti aperti a investitori istituzionali sui prodotti di finanza agevolata e strutturata. La sigla di protocolli d'intesa con altre istituzioni nel solco di accordi già stipulati con Cdp e ordine dei commercialisti di Milano si implementerà quest'anno con sottoscrizioni di protocolli con l'ordine degli avvocati e il Consiglio notarile di Milano, perché crediamo nel coinvolgimento di tutti gli attori". "Il futuro non è roseo, ma ci pone sfide che dobbiamo affrontare a viso aperto. La pandemia richiede un forte impegno per sostenere i sistemi sanitari, i cittadini, le imprese, i territori. E questo lo potremo fare solo insieme, in uno sforzo corale che valorizzi le capacità di ciascuno e consenta di fare sistema, per affrontare quella rete capillare e distributiva indispensabile per veicolare le grandi, straordinarie risorse del Recovery plan, che dall'Europa dovranno arrivare sui nostri territori, fino agli imprenditori, anche i piccoli, evitando sprechi, inefficienze e dispersioni. E Finlombarda insieme alle altre finanziarie nazionali si candida proprio a essere un tassello importante di questa rete capillare e distributiva, che consenta di collegare le risorse dalla loro fonte fino alla destinazione", ha concluso il presidente della finanziaria lombarda, sottolineando che "solo insieme si va lontani". (Rem)