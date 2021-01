Imprese: il 2 febbraio webinar “Dall’Ue agli Usa passando per il dual use”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 febbraio dalle 16 alle 17.30 Promos Italia organizza il webinar “Dall’Ue agli Usa passando per il dual use: come cambierà l’accessibilità dei mercati e l’export del Made in Italy”, per fornire alle aziende una panoramica sull’evoluzione delle strategie politico-commerciali tra Unione europea e Stati Uniti, nonché sul sistema sanzionatorio in materia di dual use nei mercati globali dopo l’insediamento della nuova presidenza statunitense. Interverranno Giuseppe De Marinis, docente del Nuovo Istituto di Business Internazionale (Nibi), e Bruno Carenini, esperto di relazioni internazionali e comunicazione strategica. Tra i temi l’incidenza delle black list nell’approccio alle relazioni commerciali con gli Usa, le normative complesse e insidiose per le piccole e media imprese esportatrici, le barriere tariffarie e gli ostacoli non tariffari, il ruolo dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc).(Res)