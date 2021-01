Lombardia: Consiglio regionale nuovamente sospeso, in Aula cartelli maggioranza contro Conte e Speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è stato un tentativo di ripresa dei lavori dell'aula a Palazzo Pirelli, in seguito alla bagarre che ha portato alla sospensione del Consiglio regionale della Lombardia, dopo le proteste delle opposizioni. La seduta è ripresa con l'intervento del capogruppo della Lega Roberto Anelli, ma è stata sospesa nuovamente cinque minuti dopo in seguito a ulteriori polemiche, condite da cartelli anche della maggioranza, che ritraevano il ministro della Salute Roberto Speranza e il premier Giuseppe Conte con la scritta "Andate a casa". Il presidente del consiglio Alessandro Fermi è intervenuto per sospendere nuovamente i lavori dichiarando: "Atteggiamento inconciliabile con i lavori d'aula, vi invito a non usare i fischietti, anzi a deporli". Fermi ha poi annunciato la nuova sospensione per riferire con i capogruppo e decidere come procedere con i lavori. (Rem)