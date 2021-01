Repubblica Ceca: nel 2020 oltre 16 mila imprese in meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 la Repubblica Ceca ha visto la scomparsa di 16.111 imprese. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk" sulla base dei dati elaborati da Crif, azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie. Si tratta di 353 imprese in più rispetto a quelle che hanno chiuso l'anno prima. Quelle che hanno avviato la propria attività nel corso del 2020 sono 27.228, il dato più basso da sei anni. Il numero di compagnie che chiudono ha cominciato a crescere nel 2015 e la tendenza è proseguita fino all'anno scorso, seppur mitigata dalle misure adottate dal governo per contrastare gli effetti negativi della pandemia di coronavirus. Vera Kamenickova, analista di Crif, spiega che anche quest'anno ci si può attendere un dato in linea con questo andamento. "Un declino annuo significativo si è verificato nei mesi di marzo, aprile e ottobre", ha aggiunto. Il maggior numero di attività imprenditoriali scomparse è collocabile nei settori commerciale (5.648), immobiliare (3.233) e delle attività tecniche, scientifiche e professionali (1.729). Ad aprire sono state soprattutto aziende nei settori immobiliare (4.539), commerciale (3.619) e manifatturiero (2.559). (Vap)