Sardegna: appello ambientalisti Grig, "ordinare ripristino ambientale nella pineta di Platamona"

- Il ripristino ambientale della pineta di Platamona, nel sassarese, a carico e spese dei trasgressori è stato chiesto dagli ambientalisti del Gruppo d'Intervento Giuridico. Nella pineta numerosi alberi sono stati abbattuti: "Il progetto complessivo del piano di gestione selvicolturale pluriennale – scrive il Grig in una nota - prevedeva diradamenti finalizzati alla conservazione, manutenzione e miglioramento del popolamento forestale del pino domestico, da attuarsi attraverso il prelievo di una parte minoritaria del soprassuolo forestale. L'attività era stata autorizzata dal Corpo forestale e dal Savi (Servizio di valutazione ambientale), secondo le previsioni progettuali e prescrizioni ben precise. Prescrizioni, completamente e gravemente disattese dalla ditta esecutrice dei lavori". "Rispetto a quanto previsto in progetto, sarebbero state abbattute piante per un equivalente in peso quasi doppio, su una superficie di circa 20 ettari – concludono gli ambientalisti - Inoltre, non sarebbero state rispettate le linee di indirizzo relative all'accantieramento dei lavori, con l'uso improprio dei mezzi nel sistema dunale per favorire il passaggio e l'esbosco e la mancanza totale di una direzione dei lavori". Gli ambientalisti hanno inoltrato una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione dei provvedimenti di ripristino ambientale alle amministrazioni pubbliche competenti, alla polizia giudiziaria e, per competenza, alla Procura di Sassari. (Rsc)