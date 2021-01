Davos: von der Leyen, invito a Usa per creare regolamento su digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento all'Economic Forum di Davos ha invitato gli Usa a unirsi all'Unione europea per creare un regolamento sull'economia digitale. "Non importa quanto possa essere stato allettante per Twitter disattivare l'account dell'ex presidente Usa, Donald Trump, un'interferenza così grave con la libertà di espressione non dovrebbe essere basata solo sulle regole aziendali. Occorre un quadro di leggi per decisioni di così vasta portata. Questo è il motivo per cui la Commissione ha lanciato a dicembre la legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali. Il nostro nuovo regolamento per il nostro mercato digitale", ha detto. "Voglio invitare i nostri amici negli Stati Uniti a unirsi alle nostre iniziative. Insieme, potremmo creare un regolamento sull'economia digitale valido in tutto il mondo: dalla protezione dei dati e della privacy alla sicurezza delle infrastrutture critiche. Un corpo di regole basato sui nostri valori: diritti umani e pluralismo, inclusione e tutela della privacy. L'Europa è pronta", ha aggiunto von der Leyen.(Beb)