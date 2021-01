Aerospazio: Airbus Helicopters resiliente nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, Airbus Helicopters ha registrato 289 ordini lordi (netti: 268) in un difficile mercato pesantemente colpito dalle conseguenze economiche della pandemia da Covid-19, rafforzando la posizione dell'azienda sul mercato civile e parapubblico. Lo riferisce un comunicato stampa. L'azienda ha inoltre consegnato 300 elicotteri in tutto il mondo nonostante le restrizioni di viaggio causate dalla pandemia, confermando una quota stabile del 48 per cento del mercato civile e parapubblico e permettendo così ad Airbus Helicopters di mantenere la sua posizione di leader di mercato grazie alla sua vasta gamma di prodotti competitivi progettati per consentire ai clienti di svolgere una moltitudine di missioni. "Sono orgoglioso dei nostri team in tutto il mondo che hanno adattato il loro modo di lavorare per essere presenti per i nostri clienti quando avevano più bisogno di noi, cercando di aiutarli ad assicurare le loro missioni essenziali in tutto il mondo, consegnando loro elicotteri e il supporto e i servizi associati di cui avevano bisogno. Vorrei ringraziare i nostri clienti per la loro continua fiducia in Airbus Helicopters", ha detto Bruno Even, Ad di Airbus Helicopters. "Abbiamo certificato l'H145 pentapala e l'H160 e posto solide basi per la nostra ricerca di tecnologie a zero emissioni con il nostro dimostratore CityAirbus", ha aggiunto. (segue) (Com)