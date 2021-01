Aerospazio: Airbus Helicopters resiliente nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le consegne più importanti nel 2020 hanno incluso il primo H145 pentapala a Norsk Luftambulanse, un operatore Hems, alla fine di settembre, seguito dalle consegne a Drf Luftrettung alla fine dell'anno. Per quanto riguarda la gamma degli elicotteri pesanti, sono stati consegnati i primi H225M alla Kuwait Air Force, così come i primi NH90 per la Spanish Air Force. Settembre ha visto anche la 463esima consegna, rispettando tempi, costi e qualità, di un UH-72A Lakota dalla fabbrica di Airbus Helicopters a Columbus, Mississippi. Gli ordini principali per il 2020 consistono in 84 elicotteri del best-seller H145, compresi 17 UH-72B per l'esercito statunitense, le prime versioni equipaggiate con Fenestron e Helionix ad essere ordinate. L'H135 ha raggiunto un'importante quota di unità vendute, con 33 elicotteri, e ha anche ricevuto la certificazione Easa per un peso lordo alternativo, nonché per un nuovo layout della cockpit a singolo pilota Ifr alla fine del 2020. Milestone Aviation e Heli-Union sono diventati entrambi nuovi clienti per l'H160 multi-missione, ordinato per operare una vasta gamma di missioni tra cui il trasporto offshore. Per l'NH90 il 2020 è stato un anno di successo, con la Bundeswehr che ha ordinato 31 elicotteri per operazioni navali per sostituire la vecchia flotta Sea Lynx che doveva essere ritirata. La Direzione generale degli armamenti francese (Armament General Directorate - DGA) ha confermato lo sviluppo di una nuova versione Standard 2 per equipaggiare le forze speciali francesi, mentre il primo NH90 per il Qatar ha effettuato il suo volo inaugurale alla fine dell'anno. (segue) (Com)