Aerospazio: Airbus Helicopters resiliente nel 2020 (3)

- Per quanto riguarda il supporto e l'assistenza ai clienti, ancora una volta si è registrato un forte successo per i contratti di supporto HCare, con l'aggiunta di nuovi clienti come la Nasa e Air Methods Corporation. Per fronteggiare la pandemia globale, l'azienda si è mobilitata per far volare i suoi clienti militari e civili grazie a elevati livelli di supporto tecnico e logistico, a nuove soluzioni per la formazione a distanza, e all'assistenza diretta di Airbus Helicopters nel mettere a disposizione di piloti ed equipaggi l'equipaggiamento protettivo. Sulla base del feedback dei clienti, è stato lanciato AirbusWorld, un nuovo portale collaborativo per i clienti, che offre un'esperienza utente semplificata e nuove funzionalità volte a favorire un dialogo aperto tra gli operatori e con l'azienda. Il modello di business resiliente di Airbus Helicopters permette all'azienda di continuare a investire e preparare il futuro. Nel 2020, per quanto riguarda l'innovazione, le pietre miliari comprendono il primo volo completamente automatico di CityAirbus, un dimostratore che avrà un ruolo importante nello sviluppo del volo a zero emissioni e nella preparazione del futuro mercato della mobilità aerea urbana e il VSR700, il drone (unmanned aerial system – Uas) dell'azienda, che ha effettuato il suo primo volo libero a luglio e le prove di atterraggio autonomo sul ponte alla fine dell'anno. (Com)